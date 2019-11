Medienmanipulation ist mehr als Lüge, Propaganda & Hetze.

Es geht um Karriere, Kontrolle, Unterdrückung, Ausbeutung, Machtkampf und Ideologie. Für normale Bürger ist die tatsächliche Manipulation der Gesellschaft und der Welt nicht denkbar. Aus diesem Grund werden Aufklärer belächelt, als Verschwörungstheoretiker abgetan oder für psychisch krank gehalten. Warum ist das so? Weil der normale Bürger seit Kindesbeinen von der Wahrheit ferngehalten wird und weil selbst große Systemkenner sich einbilden, das System bereits ausreichend zu kennen.

Für den gewöhnlichen Bürger ist die Wahrheit so bösartig, dass sie unmöglich wahr sein kann. Diese Seite demaskiert, entzaubert und erklärt im Detail, leicht verständlich , das Machtwissen und das Machtinstrument der Mächtigen, Erfolgreichen, Einflussreichen, Entscheider und Meinungsmacher aus Medien, Politik, Wirtschaft und Finanzwesen. Du bist immer noch medientreu?

Die verdeckte Kommunikation ist wichtiger ...

Die verdeckte Kommunikation ist wichtiger als Altersarmut, Lohndumping, Mieten-Explosion, Umweltzerstörung, Flüchtlingskrise, Weltwirtschaft, Geopolitik und Krieg. Warum? Weil sie die Ursache der großen Probleme ist und mit ihr alles zusammenhängt. Die verdeckte Kommunikation ist das Stammhirn, das Rückenmark oder das Skelett des gesamten Machtapparates. Dem gewöhnlichen Bürger fehlt es an Wissen, Erfahrung oder an richtiger Information.

Das komplette Machtsystem in einem Video

Was ist das große Problem?

In unserer Gesellschaft existiert eine verdeckte Kommunikation. Durch diese verdeckte Kommunikation findet eine Ideologisierung der Gesellschaft statt, eine moderne nicht sichtbare Diktatur oder eine Vorstufe zu einer wirklichen Diktatur. Menschen werden zunehmend in eine tiefe Ideologie hineingezogen, hineingepresst oder hinein gelockt. Zum Beispiel, indem man Menschen durch diese verdeckte Kommunikation in Macht-Positionen und in ein besseres oder bequemeres Leben erhebt, wodurch diesen Menschen dann eine Wahrheit entsteht, die zum Beispiel aus Willkür, aus sinkender Moral, aus Gewissenlosigkeit und elitäres Macht-Denken auf andere Menschen herab blickt. Diesen Menschen entsteht durch die verdeckte Kommunikation eine Wahrheit, die andere Menschen maßregeln oder korrigieren möchte. Diese Menschen haben eine Wahrheit, die somit anderen Menschen ihre Wahrheit und ihr Recht heimtückisch nimmt. Diese Menschen haben eine Wahrheit, die andere Menschen instrumentalisiert und sogar zerstört, wenn es für den Erhalt ihrer hinterhältigen Wahrheit nötig wird. Diese Menschen glauben mit Hilfe der verdeckten Kommunikation über die Belange anderer Menschen entscheiden zu können oder entscheiden zu müssen.

Warum geschieht das alles?

Das geschieht schon deshalb, weil sich Menschen durch die verdeckte Kommunikation von anderen Menschen und vom Mensch-Sein abheben und weil die Selbstgerechtigkeit und der Hochmut all diese Menschen nach oben treibt. Schon das allein sollte bereits jedem Menschen selbst auffallen, sobald er sich einer Sache anschließt, wie der verdeckten Kommunikation. Deshalb wurden Kriege geführt und deshalb werden die Kriege geführt. Wegen dieser Elite leiden sehr viele Menschen und solange diese selbsternannte Elite existiert, wird es nie eine Gerechtigkeit auf diesem Planeten geben. Was ist das größte Problem der verdeckten Kommunikation? Während eine selbsternannte Elite bzw. eine Täter-Gruppe heimtückisch für den Erhalt des Friedens oder besser gesagt - ihres Friedens - indoktrinieren und manipulieren, nimmt die Gerechtigkeit in der Gesellschaft und in der Welt ab und die Spaltung der Gesellschaft und der Welt wird vorangetrieben. Bis zum nächsten Krieg.

Wenn du das komplette System und die Details verstehen willst, lese dieses Buch.

